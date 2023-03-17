Департамент полиции информировал, что 16 марта, в 13 ч., в больницу из дома в Юрбаркасе доставили несовершеннолетнюю (2007 г.р.), подозревают отравление химическими веществами. Девушку перевезли в Каунасскую клинику.

Девочку обнаружили дома родители и вызвали скорую.

Ведется расследование.