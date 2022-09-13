В больницу доставлен курсант Военной академии, выясняются обстоятельства происшествия

Департамент полиции сообщает, что 12 сентября, в 22.35 ч. в вильнюсскую больницу с ул. Шило (Вильнюс) был доставлен и госпитализирован курсант (2000 г.р.) Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса.

Полиция выясняет, что случилось в академии.

Похоже, молодой человек не хочет рассказывать, что случилось. Он сказал врачам, что ничего не помнит. Информация о состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.

Проводится расследование по 138 ст. УК ЛР.