Сообщается, что спасти жизнь пострадавшему врачу не удалось. Он скончался 16 ноября, в 21 ч.

Врачи продолжают борются за жизнь обгоревшего подростка.

Напомним, что 14 ноября, в 16 ч., в Вильнюсе, на ул. A.Коелавичаус, на территории железнодорожного вокзала, несовершеннолетний (2005 г.р.) забрался на железнодорожный вагон и дотронулся до проводов контактной сети, его ударило током, загорелась одежда.

Врач скорой помощи (1969 г.р.), чтобы помочь пострадавшему, забрался на вагон, где его также ударило током, на нем загорелась одежда, без сознания он упал с вагона.

Одежду на враче потушил полицейский (1977 г.р.), во время тушения он получил ожоги.

Несовершеннолетнего пострадавшего и врача увезли в больницу с сильными ожогами. Полицейскому было назначено амбулаторное лечение.