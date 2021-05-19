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17 мая, в 16.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, мужчина, как предполагается, ножом нанес ранение молодому человеку (1990 г.р..). Пострадавший был доставлен в больницу.
По предварительным данным, пострадавший в 20.27 ч. скончался в больнице.
Полиция задержала подозреваемого (1983 г.р.).
Начато расследование по подозрению в убийстве.
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