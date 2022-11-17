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В минувший понедельник в столице Литвы, на железнодорожном вокзале в Новой Вильне врачи скорой были вызваны для оказания помощи загоревшемуся юноше, которого ударило электрическим током. Во время спасательной операции пострадал водитель-парамедик скорой помощи. В среду поздно вечером источники портала Delfi сообщили, что медик скончался в больнице.
Nelaimė Vilniuje: nuo elektros laido užsidegė paauglys ir jam padėti atskubėjęs medikas
Nelaimė Vilniuje: nuo elektros laido užsidegė paauglys ir jam padėti atskubėjęs medikas
© DELFI / Julius Kalinskas

Сообщается, что спасти жизнь пострадавшему парамедику не удалось. Он скончался 16 ноября, в 21 ч.

Врачи продолжают борются за жизнь обгоревшего подростка.

Напомним, что 14 ноября, в 16 ч., в Вильнюсе, на ул. A.Коелавичаус, на территории железнодорожного вокзала, несовершеннолетний (2005 г.р.) забрался на железнодорожный вагон и дотронулся до проводов контактной сети, его ударило током, загорелась одежда.

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Несчастье в Вильнюсе: загорелись молодой человек и помогавший ему врач

Работник скорой помощи (1986 г.р.), чтобы помочь пострадавшему, забрался на вагон, где его также ударило током, на нем загорелась одежда, без сознания он упал с вагона.

Одежду на медике потушил полицейский (1977 г.р.), во время тушения он получил ожоги.

Несовершеннолетнего пострадавшего и медика увезли в больницу с сильными ожогами. Полицейскому было назначено амбулаторное лечение.

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