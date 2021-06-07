В больнице скончался 15-летний юноша, разбившийся на автомобиле в четверг

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6 июня, в 11 ч., в Вильнюсской больнице от полученных во время ДТП травм скончался несовершеннолетний юноша (2006 г.р.), который 3 июня, в 20.58 ч., перевернулся на автомобиле. ДТП произошло под Вильнюсом.
Пострадавший был в очень тяжелом состоянии, поэтому был доставлен в реанимацию.
Когда на место происшествия приехала полиция, в автомобиле был только пострадавший, поэтому предполагают, что он и управлял автомобилем.
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