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6 июня, в 11 ч., в Вильнюсской больнице от полученных во время ДТП травм скончался несовершеннолетний юноша (2006 г.р.), который 3 июня, в 20.58 ч., перевернулся на автомобиле. ДТП произошло под Вильнюсом.
В больнице скончался 15-летний юноша, разбившийся на автомобиле в четверг
© DELFI / Josvydas Elinskas

Пострадавший был в очень тяжелом состоянии, поэтому был доставлен в реанимацию.

Когда на место происшествия приехала полиция, в автомобиле был только пострадавший, поэтому предполагают, что он и управлял автомобилем.

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