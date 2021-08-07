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Полиция Литвы информировала о смерти несовершеннолетней гражданки Латвии. Девочка тонула в озере в Друскининкай, ее спасли и передали врачам. Жизнь пострадавшей угасла в больнице.
6 августа, в 14.05 ч., врачи Сантаришкской детской клиники сообщили о смерти несовершеннолетней гражданки Латвии.
По предварительным данным, на теле скончавшейся внешних следов насилия нет.
Девочку спасли, когда она тонула в озере Виюнеле, в Друскининкай.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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