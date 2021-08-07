В больнице скончалась несовершеннолетняя гражданка Латвии, которую вытащили из озера в Друскининкай

Скопировать ссылку В больнице скончалась несовершеннолетняя гражданка Латвии, которую вытащили из озера в Друскининкай

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Полиция Литвы информировала о смерти несовершеннолетней гражданки Латвии. Девочка тонула в озере в Друскининкай, ее спасли и передали врачам. Жизнь пострадавшей угасла в больнице.