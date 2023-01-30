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В 5 ч. утра по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Биржайском районе, в старостве Ширвена, в деревне Киркилай был замечен съехавший с дороги автомобиль, который врезался в дерево.
В Биржайском районе в ДТП погиб молодой водитель
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщалось, что в машине может быть зажат человек.

В указанное место на ул. Мокиклос выехали службы экстренной помощи. Выяснилось, что водитель (2000 г.р.) автомобиля Audi A6 скончался.

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