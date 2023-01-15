В Биржайском районе BMW врезался в дерево, погиб пассажир

Департамент полиции сообщает, что 15 января, в 15.35 ч. в Бижайском районе, в деревне Анчишкяй, автомобиль BMW 328, которым управлял молодой человек (2000 г.р.), съехал с дороги и врезался в дерево. Погиб пассажир.

По сведениям полиции, погибший был 1994 г.р.

Водитель был доставлен в больницу.

Ведется расследование.