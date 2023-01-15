В Биржайском районе BMW врезался в дерево, погиб пассажир

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В воскресенье в Биржайском районе в ДТП погиб пассажир автомобиля BMW.
Департамент полиции сообщает, что 15 января, в 15.35 ч. в Бижайском районе, в деревне Анчишкяй, автомобиль BMW 328, которым управлял молодой человек (2000 г.р.), съехал с дороги и врезался в дерево. Погиб пассажир.
По сведениям полиции, погибший был 1994 г.р.
Водитель был доставлен в больницу.
Ведется расследование.
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