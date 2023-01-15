aA
В воскресенье в Биржайском районе в ДТП погиб пассажир автомобиля BMW.
В Биржайском районе BMW врезался в дерево, погиб пассажир
© Panevėžio apskr.VPK

Департамент полиции сообщает, что 15 января, в 15.35 ч. в Бижайском районе, в деревне Анчишкяй, автомобиль BMW 328, которым управлял молодой человек (2000 г.р.), съехал с дороги и врезался в дерево. Погиб пассажир.

По сведениям полиции, погибший был 1994 г.р.

Водитель был доставлен в больницу.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Пациенты переходят в частные клиники, чтобы избежать очередей

Президентская служба утверждает, что причина очередей...

Часть потребителей электричества сталкивается со странными звонками: не попадитесь на удочку

В Литве тысячи потребителей получают гарантийные...

Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai

Из-за ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре погибли более 20 человек, в том числе ребенок

Днем 14 января во время очередного массированного...

Vasilijus Žarkovas

Политолог: это открывшиеся врата в ад, Россия действительно становится Мордором (1)

Хотят ли русские войны? Следует ли винить Достоевского?...

Вильнюсцы злятся - в спальных районах остается все меньше бесплатных мест для парковки

В Вильнюсе растет число улиц, на которых приходится...