В Биржай задержаны подозреваемые в убийстве

Скопировать ссылку В Биржай задержаны подозреваемые в убийстве

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17 июля, в 20.15 ч., в Биржай, на ул. Алуонос, группа мужчин избила мужчину (1976 г.р.). Пострадавший от полученных травм скончался.