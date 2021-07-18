В Биржай задержаны подозреваемые в убийстве

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17 июля, в 20.15 ч., в Биржай, на ул. Алуонос, группа мужчин избила мужчину (1976 г.р.). Пострадавший от полученных травм скончался.
Полиция задержала нетрезвых (2,63, 1,94 и 2,67 промилле) мужчин (1984, 1999 и 1978 г.р.).
Начато досудебное расследование.
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