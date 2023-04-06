Полиция Паневежского округа сообщает, что 5 апреля, в 21 ч. из Биржайской больницы через окно выпрыгнул и убежал мужчина (1959 г.р.).
Мужчина ведет себя неадекватно, поэтому жители должны проявлять бдительность. Из-за пьянства у мужчины началось психическое расстройство. Он не ориентируется в пространстве и во времени.
Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы коротко стриженные, темные.
На мужчине была темная одежда. Он был без обуви, сбежал босиком. Возможно, на ногах были носки.
Пропавшего разыскивает полиция.
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