В Бирштонасе среди бела дня совершена попытка ограбления магазина

Но сбежать ему не удалось, продавщица (1955 г.р.) схватила и не отпустила мужчину. Грабитель повалил ее на пол, но женщина его не отпустила. Тут подоспели покупательницы и стали помогать женщине. Им на помощь пришли прохожие, увидевшие свалку в магазине. Подозреваемый был задержан и передан полиции. Никто не пострадал.

Выяснилось, что подозреваемый известен полиции, неоднократно был судим. Он вышел из колонии всего несколько недель назад. Выяснилось, что такие же преступления он мог совершить в алитусских гостиницах.

Полиция благодарит граждан за проявленную смелость.