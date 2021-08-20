В Бирштонасе среди бела дня совершена попытка ограбления магазина

Но сбежать ему не удалось, продавщица (1955 г.р.) схватила и не отпустила мужчину. Грабитель повалил ее на пол, но женщина его не отпустила. Тут подоспели покупательницы и стали помогать женщине. Им на помощь пришли прохожие, увидевшие свалку в магазине. Подозреваемый был задержан и передан полиции. Никто не пострадал.
Выяснилось, что подозреваемый известен полиции, неоднократно был судим. Он вышел из колонии всего несколько недель назад. Выяснилось, что такие же преступления он мог совершить в алитусских гостиницах.
Полиция благодарит граждан за проявленную смелость.
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