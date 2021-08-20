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19 августа, в 10.20 ч., в Бирштонасе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено, 40-летний мужчина пытался ограбить магазин. Он вошел в магазин, где было несколько женщин, а продавец общалась с ними в торговом зале, открыл кассу и забрал из нее 7 евро и 24 центов, кроме того, прихватил кошелек продавщицы, который находился под прилавком.
В Бирштонасе среди бела дня совершена попытка ограбления магазина
© Stop kadras

Но сбежать ему не удалось, продавщица (1955 г.р.) схватила и не отпустила мужчину. Грабитель повалил ее на пол, но женщина его не отпустила. Тут подоспели покупательницы и стали помогать женщине. Им на помощь пришли прохожие, увидевшие свалку в магазине. Подозреваемый был задержан и передан полиции. Никто не пострадал.

Выяснилось, что подозреваемый известен полиции, неоднократно был судим. Он вышел из колонии всего несколько недель назад. Выяснилось, что такие же преступления он мог совершить в алитусских гостиницах.

Полиция благодарит граждан за проявленную смелость.

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