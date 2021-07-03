В Бирштонасе скончалась женщина, на которую упал сук дерева

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2 июля, в 14 ч., мужчина сообщил, что в Бирштонасе, на ул. Бирутес, около дома на женщину упал сук дерева.
Сук с женщины сняли еще до приезда пожарных-спасателей.
Пожарные-спасатели реанимировали женщину и передали ее в руки врачей. Спасти пострадавшую не удалось. Врачи констатировали смерть женщины (1977 г.р.).
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