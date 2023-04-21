Труп на границе с Литвой 20 апреля был найден патрулем белорусских пограничников. Сообщается, что погибший — "мужчина неславянской внешности", пишет "Зеркало".
Представители режима Лукашенко, занимающиеся организацией траффика нелегальной миграции в ЕС, заявили, что погибший "жертва литовской миграционной политики".
Напомним, 10 апреля белорусские пограничники обнаружили труп возле забора на белорусско-польской границе. В Госпогранкомитете заявили, что это уже пятая смерть мигранта на границе с Польшей с начала года.
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