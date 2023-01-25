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В Клайпедском районе в бане обнаружены тела двух мужчин - хозяина бани и еще одного мужчины.
Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло во вторник, в 15 ч. в Клайпедском районе, в деревне Жяукай, в бане, которая принадлежала мужчине (1957 г.р.). В помещении найдено тело хозяина бани и мужчины 1958 г.р.
Внешних следов насилия на телах мужчин не обнаружено.
ведется расследование.
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