Сообщалось, что в Клайпедском районе, на пляже около деревни Шайпяй, в море, в 100 м от берега, перевернулась лодка.

По словам представителей Департамента пожарной безопасности и спасения, выяснилось, что в лодке было два рыбака. До приезда пожарных-спасателей пострадавшие добрались до берега.

Одного мужчину врачи скорой увезли в больницу, второй мужчина от помощи врачей отказался.

Лодку доставили на берег.