Сообщалось, что в Клайпедском районе, на пляже около деревни Шайпяй, в море, в 100 м от берега, перевернулась лодка.
По словам представителей Департамента пожарной безопасности и спасения, выяснилось, что в лодке было два рыбака. До приезда пожарных-спасателей пострадавшие добрались до берега.
Одного мужчину врачи скорой увезли в больницу, второй мужчина от помощи врачей отказался.
Лодку доставили на берег.
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