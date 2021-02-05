В автосервисе у безработного таможенники обнаружили нелегальный склад сигарет

Криминалисты приехали в указанное место, получив информацию о возможных нарушениях.
Подозрения подтвердились – в гараже, где предоставлялись услуги по ремонту автомобилей, находящемся на территории свалки, обнаружили 14 000 пачек контрабандных сигарет NZ Gold на сумму 49 000 евро со всеми налогами. Задержаны двое вильнюсцев, которые грузили контрабанду в автомобиль.
По сведениям полиции, как хозяин гаража, так и "клиент", приехавший на внедорожнике BMW, официально нигде не работают. Начато расследование, мужчины задержаны на месяц.
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