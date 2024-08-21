В автомобильной аптечке обнаружили контрабанду кокаина из Нидерландов

Полиция Алитусского уезда сообщает, что на Калварийском пограничном пункте сотрудники полиции остановили автомобиль BMW для проверки. За рулем автомобиля находился 34-летний мужчина из Пренайского района. С ним был 27-летний житель Алитуса. При досмотре автомобиля в аптечке среди предметов первой помощи были обнаружены пакетики с кокаином. Стоимость нелегального груза на черном рынке может достигать более 10 тысяч евро.

После обысков в домах, помещениях и автомобилях обоих задержанных были обнаружены 10 пакетиков с марихуаной и пакет с сыпучим материалом неизвестного происхождения. Подозреваемые ранее не были известны литовским правоохранительным органам, но один из них, 34-летний мужчина, был пойман голландскими властями несколько лет назад. В тот момент он управлял автомобилем под воздействием наркотиков.