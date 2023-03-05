aA
В Радвилишкис в ночь на воскресенье в автомобиле 21-летнего мужчины было обнаружено, предположительно, психотропное вещество, сообщает Главный комиссариат полиции Шяуляйского округа.
В автомобиле жителя Радвилишкис обнаружены, предположительно, психотропные вещества
© Vilniaus aps. VPK

По данным правоохранительных органов, 5 марта в 0.40 час. на ул. Витаутаса Ландсбергиса-Жемкальниса, в одежде, находившейся в автомобиле мужчины 2002 года рождения, были обнаружены, предположительно, психотропные вещества.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ без цели их сбыта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje

Жители Литвы выбирают мэров и муниципальные советы до 16.00 проголосовали 30,95% избирателей; постоянно дополняется

В воскресенье жители Литвы избирают мэров и...

Из-за войны в Украине - кровавый конфликт в Литве: фанат Путина в больнице, защитник мира - в полиции

Во время попойки в усадьбе спор двух друзей о...

ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований из-за возможных нарушений

По данным полиции, к утру воскресенья было начато 7...

Фиксируются изменения: литовцев больше не привлекают богатые европейские страны

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает. И уже...

Литва: некоторые направления рейсов отменены, а самые популярные — дорожают в разы

Месяц назад компания Ryanair отменила несколько...