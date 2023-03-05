В автомобиле жителя Радвилишкис обнаружены, предположительно, психотропные вещества

По данным правоохранительных органов, 5 марта в 0.40 час. на ул. Витаутаса Ландсбергиса-Жемкальниса, в одежде, находившейся в автомобиле мужчины 2002 года рождения, были обнаружены, предположительно, психотропные вещества.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ без цели их сбыта.