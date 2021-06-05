В автомобиле BMW полиция обнаружила контрабандные сигареты и наркотики

Полиция информировала, что в багажнике автомобиля обнаружили 7500 пачек сигарет NZ GOLD с белорусскими бандеролями на сумму 26 025 евро.

В автомобиле обнаружили также косяк с марихуаной, пять пакетиков с содержимым растительного происхождения и порошком белого цвета.

Подозреваемый задержан. Начато расследование.