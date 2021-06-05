В автомобиле BMW полиция обнаружила контрабандные сигареты и наркотики

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4 июня, в 17.50 ч., в Укмергском районе, на 91-м км дороги Вильнюс-Паневежис полиция остановила автомобиль BMW 316, которым управлял водитель 1995 г.р.
Полиция информировала, что в багажнике автомобиля обнаружили 7500 пачек сигарет NZ GOLD с белорусскими бандеролями на сумму 26 025 евро.
В автомобиле обнаружили также косяк с марихуаной, пять пакетиков с содержимым растительного происхождения и порошком белого цвета.
Подозреваемый задержан. Начато расследование.
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