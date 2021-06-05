aA
4 июня, в 17.50 ч., в Укмергском районе, на 91-м км дороги Вильнюс-Паневежис полиция остановила автомобиль BMW 316, которым управлял водитель 1995 г.р.
В автомобиле BMW полиция обнаружила контрабандные сигареты и наркотики
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция информировала, что в багажнике автомобиля обнаружили 7500 пачек сигарет NZ GOLD с белорусскими бандеролями на сумму 26 025 евро.

В автомобиле обнаружили также косяк с марихуаной, пять пакетиков с содержимым растительного происхождения и порошком белого цвета.

Подозреваемый задержан. Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Профессор призывает не обманывать себя: до зимы коллективного иммунитета в Литве не добьемся (13)

Профессор-вирусоог Саулюс Чаплинскас сомневается в...

Полезно для путешественников: вся информация по действующим в ЕС ограничениям в одном месте (16)

Пришло лето, сезон отпусков, все больше людей - привитых...

Глава МВД: против Литвы ведется гибридная война, но ситуация управляемая (103)

Более интенсивный поток мигрантов из Беларуси в Литву...

Svetlana Cichanouskaja Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus Stepanas Latypovas

Неделя в Беларуси: вырос госдолг, но власть надеется на транши от России, созывается народное ополчение (41)

Бывшие белорусские силовики собирают народное...

Коронавирус в Литве: 334 новых случая, скончались 4 человека (2)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 334 новых...