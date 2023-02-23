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Нетрезвый гражданин Эстонии, который приехал в Литву из Беларуси на автобусе Минск–Вильнюс, курил, приставал к другим пассажирам. Пограничники закрыли его в специальное помещение для задержанных, однако он продолжал буянить и там, поэтому на него надели наручники.
В автобусе буянил пьяный гражданин Эстонии
© VSAT

Служба охраны госграницы (СОГГ) сообщила, что в среду поздно вечером на КПП в Медининкай из Беларуси приехал маршрутный автобус "Минск – Вильнюс". Пограничники стали проверять документы у пассажиров.

В автобусе буянил пьяный гражданин Эстонии
© VSAT

Водитель автобуса сразу же обратился к пограничникам за помощью – попросил высадить хулигана, который распивал алкоголь, курил в салоне, вел себя агрессивно, приставал к пассажирам.

Он не успокоился и при виде пограничников, бранился, поэтому был задержан и доставлен за служебное помещение.

В автобусе буянил пьяный гражданин Эстонии
© VSAT

Выяснилось, что 33-летний гражданин Эстонии пьян. Документы у него были в порядке.

В камере он не успокоился, вел себя агрессивно, бранился, шумел, пинал дверь, повредил замок, вырвал датчик движения, порвал матрац и перепачкал стены. Пограничники надели на хулигана наручники. Выясняется нанесенный ущерб.

В автобусе буянил пьяный гражданин Эстонии
© VSAT

На КПП была вызвана полиция. В организме хулигана было 2,26 промилле. Наказание гражданину Эстонии назначит полиция.

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