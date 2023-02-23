В автобусе буянил пьяный гражданин Эстонии

Служба охраны госграницы (СОГГ) сообщила, что в среду поздно вечером на КПП в Медининкай из Беларуси приехал маршрутный автобус "Минск – Вильнюс". Пограничники стали проверять документы у пассажиров.
Водитель автобуса сразу же обратился к пограничникам за помощью – попросил высадить хулигана, который распивал алкоголь, курил в салоне, вел себя агрессивно, приставал к пассажирам.
Он не успокоился и при виде пограничников, бранился, поэтому был задержан и доставлен за служебное помещение.
Выяснилось, что 33-летний гражданин Эстонии пьян. Документы у него были в порядке.
В камере он не успокоился, вел себя агрессивно, бранился, шумел, пинал дверь, повредил замок, вырвал датчик движения, порвал матрац и перепачкал стены. Пограничники надели на хулигана наручники. Выясняется нанесенный ущерб.
На КПП была вызвана полиция. В организме хулигана было 2,26 промилле. Наказание гражданину Эстонии назначит полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Содра": средняя зарплата в Литве – 1844 евро, но каждый пятый получает меньше 800 евро
В последнем квартале прошлого года в Литве...
Эфир Delfi с украинским медиком и почетным консулом Литвы в Луганске — год помощи Украине
Год войны стал и годом помощи Украине. Какие регионы...
Государственная налоговая инспекция просит пока не заполнять годовые декларации
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...
Проводится акция сбора помощи Украине: литовцев призывают жертвовать вещи, продукты, деньги
Литовская благотворительная организация Caritas...
Продолжается расследование в связи с контрабандой удобрений: задержаны двое подозреваемых и 3000 тонн карбамида
Криминальная служба Литовской таможни при...