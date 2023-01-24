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Полиция сообщает, что вчера в селе Рапшенай Аникщяйского района, во дворе дома, обнаружено тело женщины.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© ELTA / Andrius Ufartas

По данным полиции, труп женщины в возрасте приблизительно 79 лет был обнаружен 23 января в 11 час. Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

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