aA
Полиция сообщает, что вчера в селе Рапшенай Аникщяйского района, во дворе дома, обнаружено тело женщины.
По данным полиции, труп женщины в возрасте приблизительно 79 лет был обнаружен 23 января в 11 час. Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт о действиях коллег Бартошявичюса: это цинизм
Тень педофилии в парламенте коснулась не только...
Эфир Delfi: интервью с украинскими военными из Бахмута
О военных действиях на Донбассе, в том числе в Бахмуте,...
Советник президента: поставщики должны обеспечить потребителям обещанную пользу от либерализации
После снижения цен на электроэнергию в январе...
Маркас Зингерис. О бойкоте русской культуры, изменениях репертуаров и планов издательств
1. Бойкот моими глазами Какое единство народа! Никаких...
Президент Литвы: мы должны беречь и защищать свободу, а если потребуется – жертвовать собой ради нее
В понедельник президент Литовской Республики Гитанас...