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По предварительным данным, 10 июля, в 6.30 ч., в Вешинтай (Аникщяйский район) в квартире было обнаружено тело женщины (1953 г.р.) без явных следов насилия.
Žvakė
Žvakė
© Vida Press

В 22.20 ч. того же дня в Вильнюсе, в квартире на ул. Юстинишкю, было обнаружено тело женщины (1962 г.р.) в стадии разложения.

Ведется расследование.

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