aA
По предварительным данным, 10 июля, в 6.30 ч., в Вешинтай (Аникщяйский район) в квартире было обнаружено тело женщины (1953 г.р.) без явных следов насилия.
В 22.20 ч. того же дня в Вильнюсе, в квартире на ул. Юстинишкю, было обнаружено тело женщины (1962 г.р.) в стадии разложения.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Белорусы в Литву ездят чаще, чем литовцы в Беларусь
Безвизовый режим с Беларусью действует два месяца (его...
Осужденный за шпионаж Палецкис по интернету учредил ассоциацию: ее члены сообщают о планах ехать в Москву
Альгирдас Палецкис находится в Каунасском СИЗО. Он был...
В понедельник из Калининграда в Литву не пропустили груз древесины (1)
После вступления в силу новых ограничений на транзит...
Косильщики находят в выросшей траве немало ценных вещей
Косильщики, которые начали сезон скашивания травы в...
Жительница Каунаса возмущена: на курорте вечером не работают аптеки
"Хорошо, когда все хорошо", – это выражение подходит для...