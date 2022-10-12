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Полиция сообщает, что 10 октября, в 7 ч., в деревне Кеблоняй (Аникщайский район), на ул. Рубикю 8-ои, 36, из дома на автомобиле Audi A6 (номер LDB 982) уехал и пропал без вести Роландас Кастяцкас (1975 г.р.).
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темные, короткие волосы с проседью. Глаза синие. На мужчине были спортивные брюки Puma и бело-синий джемпер.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру +370 670 42 823 или 112 или писать по эл. почте saulius.pakenas@policija.lt.
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