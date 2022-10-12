Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темные, короткие волосы с проседью. Глаза синие. На мужчине были спортивные брюки Puma и бело-синий джемпер.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру +370 670 42 823 или 112 или писать по эл. почте saulius.pakenas@policija.lt.