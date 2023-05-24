aA
24 мая в 15.07 ч. в Аникщае столкнулись школьный микроавтобус и микроавтобус VW Transporter.
В Аникщае перевернулся школьный автобус
© Alytaus apskr. VPK

По предварительным данным, ДТП произошло на перекрестке ул. В.Кудиркос и Тайкос. Школьный микроавтобус перевернулся и упал на бок.

Сообщалось о пострадавших. В больницу увезли водителя школьного автобуса и одного школьника.

По предварительным данным, они получили легкие травмы. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Часть потребителей с июля будет дороже платить за электричество, как этого избежать?

С июля десятки тысяч потребителей электроэнергии будут...

Delfi.ru: apie Lietuvos ekonomiką su Jekaterina Rojaka Jekaterina Rojaka Jekaterina Rojaka

Эфир Delfi c Екатериной Роякой: что будет с экономикой Литвы в условиях мировой турбулентности?

Как можно оценить нынешнюю экономическую ситуацию в...

В общественном транспорте Вильнюса появится новая система э-билета: будет возможность безналичного расчета

С 27 мая в столичных автобусах и троллейбусах начинается...

От кашля 38-летняя клайпедчанка скончалась в течение нескольких дней

Эвалдас в последний раз видел свою жену, когда...

Мэр Вильнюса: штраф за спиленный вековой дуб составит 141 000 евро

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что по...