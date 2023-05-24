В Аникщае перевернулся школьный автобус

По предварительным данным, ДТП произошло на перекрестке ул. В.Кудиркос и Тайкос. Школьный микроавтобус перевернулся и упал на бок.

Сообщалось о пострадавших. В больницу увезли водителя школьного автобуса и одного школьника.

По предварительным данным, они получили легкие травмы. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.