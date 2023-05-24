В Аникщае перевернулся школьный автобус

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24 мая в 15.07 ч. в Аникщае столкнулись школьный микроавтобус и микроавтобус VW Transporter.
По предварительным данным, ДТП произошло на перекрестке ул. В.Кудиркос и Тайкос. Школьный микроавтобус перевернулся и упал на бок.
Сообщалось о пострадавших. В больницу увезли водителя школьного автобуса и одного школьника.
По предварительным данным, они получили легкие травмы. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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