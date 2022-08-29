aA
В воскресенье поступило сообщение о том, что в тюрьме было совершено нападение на подозреваемого в убийстве 9-летней Лилии Валутите Дейвидаса Скебаса, пишет dailymail.co.uk.
Deividas Skebas
Deividas Skebas
© Anglijos policijos/Facebook nuotr.

22-летний гражданин Литвы был задержан в конце июля этого года по подозрению в убийстве 9-летней девочки. Убийство было совершено 28 июля.

На Скебаса напали в камере Уэйкфилдской тюрьмы. Сообщается, что он был избит, кроме того, ему нанесли ранения самодельным оружием – скорее всего, зубной щеткой с вставленным в нее лезвием.

По данным источников, заключенные уже давно задумали эту акцию и ждали возможности ее осуществить.

Статьи по теме:
Гражданину Литвы предъявлены обвинения в убийстве 9-летней девочки
Трагедия в Англии: на улице была убита 9-летняя гражданка Литвы

Несколько человек вбежали в камеру Скебаса и напали на него.

Охрана вызвала скорую. Скебас был доставлен в больницу.

По данным портала, у Скебаса на одежде уже была нарисована мишень, нападение на него было лишь вопросом времени. По предварительным данным, ночь пострадавший провел в больнице, а на следующей день его вернули в камеру.

Подробности об этом нападении работники тюрьмы не сообщают.

Nuotr. lincolnshirelive.co.uk
Nuotr. lincolnshirelive.co.uk

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В преддверии кризиса жители Литвы ищут дополнительную работу: советы эксперта

Обесценивание денег во всем мире заставляет жителей...

"Самые влиятельные Литвы" - общественные деятели: Якилайтис, Кояла, Бумблаускас

Портал Delfi публикует результаты осуществляемого...

Прогноз синоптиков на неделю: осень начнется с больших перемен

В понедельник над Литвой пройдет атмосферный фронт....

В Вильнюсе начинают взрывать конструкции недостроенного стадиона

В Вильнюсе с понедельника начинают взрывать...

Из-за роста цен на электричество в столице Литвы в некоторых местах выключат освещение на улицах

Из-за сильного роста цен на электричество в столице...