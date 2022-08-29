22-летний гражданин Литвы был задержан в конце июля этого года по подозрению в убийстве 9-летней девочки. Убийство было совершено 28 июля.
На Скебаса напали в камере Уэйкфилдской тюрьмы. Сообщается, что он был избит, кроме того, ему нанесли ранения самодельным оружием – скорее всего, зубной щеткой с вставленным в нее лезвием.
По данным источников, заключенные уже давно задумали эту акцию и ждали возможности ее осуществить.
Несколько человек вбежали в камеру Скебаса и напали на него.
Охрана вызвала скорую. Скебас был доставлен в больницу.
По данным портала, у Скебаса на одежде уже была нарисована мишень, нападение на него было лишь вопросом времени. По предварительным данным, ночь пострадавший провел в больнице, а на следующей день его вернули в камеру.
Подробности об этом нападении работники тюрьмы не сообщают.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В преддверии кризиса жители Литвы ищут дополнительную работу: советы эксперта
Обесценивание денег во всем мире заставляет жителей...
"Самые влиятельные Литвы" - общественные деятели: Якилайтис, Кояла, Бумблаускас
Портал Delfi публикует результаты осуществляемого...
Прогноз синоптиков на неделю: осень начнется с больших перемен
В понедельник над Литвой пройдет атмосферный фронт....
В Вильнюсе начинают взрывать конструкции недостроенного стадиона
В Вильнюсе с понедельника начинают взрывать...
Из-за роста цен на электричество в столице Литвы в некоторых местах выключат освещение на улицах
Из-за сильного роста цен на электричество в столице...