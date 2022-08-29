22-летний гражданин Литвы был задержан в конце июля этого года по подозрению в убийстве 9-летней девочки. Убийство было совершено 28 июля.

На Скебаса напали в камере Уэйкфилдской тюрьмы. Сообщается, что он был избит, кроме того, ему нанесли ранения самодельным оружием – скорее всего, зубной щеткой с вставленным в нее лезвием.

По данным источников, заключенные уже давно задумали эту акцию и ждали возможности ее осуществить.

Несколько человек вбежали в камеру Скебаса и напали на него.

Охрана вызвала скорую. Скебас был доставлен в больницу.

По данным портала, у Скебаса на одежде уже была нарисована мишень, нападение на него было лишь вопросом времени. По предварительным данным, ночь пострадавший провел в больнице, а на следующей день его вернули в камеру.

Подробности об этом нападении работники тюрьмы не сообщают.