Новостной портал thesun.co.uk пишет, что 56-летняя любительницу пеших прогулок A.П. в последний раз видели во вторник в Сноудонии, на северо-западе Уэльса. Согласно сообщениям Facebook, женщина припарковала свой автомобиль в маленьком городке Роэн.
Предполагается, что женщина вышла на прогулку со своей собакой около 10.30 час. Полиция Северного Уэльса заявила, что были предприняты все усилия, чтобы найти Аушру. "Мы обеспокоены безопасностью А. П., и обращаемся ко всем, кто видел ее или имеет какую-либо информацию о ее местонахождении".
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