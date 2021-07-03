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3 июля, в 12.46 ч. в дер. Жаунеришкю (Алитусский район) с дороги съехал и перевернулся автомобиль Renaul. В результате погибли две девочки, пострадали трое взрослых и двое детей.
В Алитусском районе в ДТП погибли две девочки
© DELFI / Dainius Sinkevičius

На месте происшествия работают врачи и полиция. Всего в автомобиле ехали трое мужчин, одна женщина и четверо несовершеннолетних детей.

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