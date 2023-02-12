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В воскресенье рано утром в Алитусском районе произошло ДТП. Сообщается о пострадавших.
В Алитусском районе с дороги съехал автомобиль, пострадали граждане Беларуси
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Полиция информировала, что в 7.30 ч. поступило сообщение о том, что около деревни Мирославас (Алитусский район) с дороги съехал и перевернулся автомобиль.

Звонивший сообщил, что никто не зажат, люди сами выбрались из машины. Выяснилось, что в ДТП попали граждане Беларуси.

Врачи доставили в больницу двоих пострадавших: женщину 1994 г.р. и подростка 2007 г.р.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Очевидцы сообщают, что причина ДТП - скользкая дорога.

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