Инцидент зафиксирован в деревне Юргишкяй, Алитусского района. В 7 ч. утра мужчина заметил на воде в пруду пятна загрязнений.

"Я проснулся около 7 ч. пошел к пруду, смотру, налито какое-то масло, мазут, я так думаю. Вся поверхность пруда окрасилась в цвета радуги", рассказал владелец пруда Миндаугас порталу Alytaus gidas.

На место происшествия приехали водолазы и команда по устранению последствий химических аварий, полиция и инспекторы охраны природы. Пожарные установили, что загрязнение охватило все 24 сотки поверхности пруда. На дне пруда обнаружили 10 л емкость с маслом.

Пожарные-спасатели нейтрализовали загрязнения с помощью специального вещества. Инспекторы взяли образцы загрязнений, их исследуют в лаборатории.

Владелец пруда сказал, что он ни с кем не ссорился, он не знает, кто мог бросить в его пруд емкость с загрязняющим веществом.

"Не представляю,ни с кем не ссорился. Никаких подозрений нет. Полиция тоже спрашивала. Но у меня нет подозреваемых", - сказал Миндаугас.

Ведется расследование.