В Алитусском районе произошло серьезное ДТП, есть пострадавший

Скопировать ссылку В Алитусском районе произошло серьезное ДТП, есть пострадавший

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В субботу утром в Алитусском районе, в деревне Тракининкай произошло ДТП. Сообщается, что в машине зажат человек.