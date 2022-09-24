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В субботу утром в Алитусском районе, в деревне Тракининкай произошло ДТП. Сообщается, что в машине зажат человек.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Rafael Achmedov

Сообщение поступило в 07.53 ч. по номеру 112. ДТП произошло на ул. Райжю, в деревне Тракининкай.

На место происшествия выехала полиция, пожарные и скорая.

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