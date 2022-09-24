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В субботу утром в Алитусском районе, в деревне Тракининкай произошло ДТП. Сообщается, что в машине зажат человек.
В Алитусском районе произошло серьезное ДТП, есть пострадавшая
© Alytaus apskr. VPK

Сообщение поступило в 07.53 ч. по номеру 112. ДТП произошло на ул. Райжю, в деревне Тракининкай.

На место происшествия выехала полиция, пожарные и скорая.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда из-за густого тумана автомобиль Volvo XC90 остановился у обочины (водитель 1946 г.р.). Дорога была мокрая и скользкая. Водитель Audi A3 слишком поздно заметила стоявший у обочины автомобиль Volvo, не справилась с управлением.

В ДТП пострадала водитель (2003 г.р.) Audi. Ее освободили пожарные-спасатели. Молодая женщина была без сознания. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу. Молодая женщина находится в реанимации.

Подозревают, что причиной ДТП была небезопасная скорость.

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