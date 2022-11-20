В Алитусском районе погиб пожарный, выехавший на вызов: его машина врезалась в стену

Департамент полиции сообщает, что 19 ноября около 21.18 в селе Макнюнай Алитусского района произошло ДТП, которое закончилось трагически.
Пожарный-спасатель в форме, находившийся за рулем автомобиля пожарно-спасательной службы при исполнении служебных обязанностей, выехал на вызов в Алитусский район.
Сообщалось о возгорании.
Во время движения, по предварительным данным, у водителя возникли проблемы со здоровьем, в результате чего автомобиль врезался в стену здания. Пожарный (1963 г.р.) погиб.
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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