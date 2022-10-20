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В Алитусском районе пьяный водитель не справился с управлением и перевернулся.
В Алитусском районе перевернулся пьяный водитель
© Alytaus apskr. VPK

ДТП произошло в деревне Миклусенай, на ул. Кауно.

В полицию о перевернувшемся авто сообщили в 22.30 ч.

Выяснилось, что автомобилем Toyota Corolla Verso управлял нетрезвый (1.17 промилле) мужчина (1989 г.р.).

Люди в ДТП не пострадали. Водителю придется заплатить за поврежденные ограждения.

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