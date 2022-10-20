В Алитусском районе перевернулся пьяный водитель

aA
В Алитусском районе пьяный водитель не справился с управлением и перевернулся.
ДТП произошло в деревне Миклусенай, на ул. Кауно.
В полицию о перевернувшемся авто сообщили в 22.30 ч.
Выяснилось, что автомобилем Toyota Corolla Verso управлял нетрезвый (1.17 промилле) мужчина (1989 г.р.).
Люди в ДТП не пострадали. Водителю придется заплатить за поврежденные ограждения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые рейтинги: рекордное падение правительства и удар по оппозиционной силе
Последние результаты рейтинга демонстрируют самую...
Эфир Delfi: Артем Шрайбман — о планах Лукашенко и Путина, будет ли открыт белорусский фронт?
В Беларуси идет развертывание региональной...
Илон Маск раскрыл не все карты: что значит его необъяснимое поведение в отношении Украины
Сначала одно за другим следуют странные предложения о...
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что...
Не исключен уход Шимоните с занимаемого поста: названы причины
Возможно, премьер-министр Ингрида Шимоните упомянула...