В Алитусском районе перевернулся пьяный водитель

ДТП произошло в деревне Миклусенай, на ул. Кауно.

В полицию о перевернувшемся авто сообщили в 22.30 ч.

Выяснилось, что автомобилем Toyota Corolla Verso управлял нетрезвый (1.17 промилле) мужчина (1989 г.р.).

Люди в ДТП не пострадали. Водителю придется заплатить за поврежденные ограждения.