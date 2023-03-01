В Алитусском районе переполох вызвал надувной шар, приезжали саперы "Араса"

Пожарные-спасатели информировали, что 28 февраля, в 10.27 ч. сообщили, что в деревне Жагаряй, на ул. Нямуно, на частной территории был замечен надувной воздушный шар длиной 2 м с мотором. Сообщалось, что на шаре было слово "Радий".

В 11.25 ч. был введен план "Щит". Саперы "Араса" осмотрели предмет и выяснили, что в нем нет взрывчатки. Они увезли его с собой.

Сотрудники "Араса" указали, что это был, скорее всего, метеозонд.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.