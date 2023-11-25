В Алитусском районе гражданин Беларуси стал виновником ДТП

 
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ФОТО: Alytaus apskr. VPK
24 ноября в Алитусском районе столкнулись три автомобиля. Сообщается о пострадавшем.

Полиция информировала, что в 15.40 ч. на дороге Алитус-Валкининкай-Вильнюс, в пределах деревни Поцелонис, произошло ДТП.

Гражданин Беларуси (1975 г.р.) не справился с управлением автомобилем Mercedes Benz, выехал на встречную полосу и зацепил ехавший в сторону Алитуса VW Caddy (водитель 1996 г.р.) и столкнулся с автомобилем Nissan Almera Tino (водитель 1962 г.р.).

В ДТП пострадал водитель Nissan, он был доставлен в Алитусскую больницу.

Все три водителя были трезвыми.

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