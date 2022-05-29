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28 мая, около 12 часов дня, из дома в селе Медукшта Алитусского района ушла Габия Лесевичюте. Она до сих пор не вернулась, сообщает полиция.
Gabija Lesevičiūtė
Gabija Lesevičiūtė
© Alytaus apskr. VPK

Шестнадцатилетнюю девушку разыскивают сотрудники полиции.

Лиц, знающие о местонахождении девушки или видевшие ее, просят немедленно сообщить по номеру +370 700 65 600 или 112.

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