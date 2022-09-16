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Каунасская окружная прокуратура начала расследование по факту убийства в Алитусской колонии, совершенного 14 сентября 2022 года.
В Алитусской колонии совершено жестокое убийство
© Scanpix

Прокуратура сообщает, что надзиратель заметил, что один из заключенных лежит на кровати в неестественной позе и не подает признаков жизни. Врачи скорой помощи подтвердили, что мужчина мертв.

По предварительным данным, причина смерти - многочисленные травмы. Задержаны 3 подозреваемых - осужденные этой же колонии.

Ведется расследование.

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