В Алитусской колонии совершено жестокое убийство

Прокуратура сообщает, что надзиратель заметил, что один из заключенных лежит на кровати в неестественной позе и не подает признаков жизни. Врачи скорой помощи подтвердили, что мужчина мертв.
По предварительным данным, причина смерти - многочисленные травмы. Задержаны 3 подозреваемых - осужденные этой же колонии.
Ведется расследование.
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