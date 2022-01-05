В Алитусе в ДТП попал пьяный судья

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Департамент полиции информирует, что в Алитусе пьяный судья стал виновником ДТП.
5 января, в 17.44 ч., в Алитусе, на ул. Ликишкелю, во дворе дома, легковой автомобиль Škoda, которым управлял нетрезвый (1,78 промилле) судья (1967 г.р.) Каунасской палаты Регионального окружного суда зацепил стоявший автомобиль Volvo.
Во время ДТП люди не пострадали.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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