В Алитусе в ДТП попал пьяный судья

5 января, в 17.44 ч., в Алитусе, на ул. Ликишкелю, во дворе дома, легковой автомобиль Škoda, которым управлял нетрезвый (1,78 промилле) судья (1967 г.р.) Каунасской палаты Регионального окружного суда зацепил стоявший автомобиль Volvo.

Во время ДТП люди не пострадали.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.