В Алитусе средь бела дня украли скульптуру, стоявшую у полицейского комиссариата

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Полиция Алитусского района просит помочь в расследовании. 25 апреля 2021 года, в 16.30 ч. в Алитусе, на ул. Йотвингю с бетонной конструкции около здания комиссариата была украдена бронзовая скульптура "Насреддин на ослике".