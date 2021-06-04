В Алитусе средь бела дня украли скульптуру, стоявшую у полицейского комиссариата

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Полиция Алитусского района просит помочь в расследовании. 25 апреля 2021 года, в 16.30 ч. в Алитусе, на ул. Йотвингю с бетонной конструкции около здания комиссариата была украдена бронзовая скульптура "Насреддин на ослике".
Всех, кто располагает информацией о местонахождении скульптуры или другой важной для следствия информации просьба звонить по номерам +370 700 65729, +370 614 79364 или 112.
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