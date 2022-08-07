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Рано утром в субботу в полицию Алитуса поступило сообщение о трагедии в семье.
В полиции сообщают, что 6 августа, около 5.50 утра, в Алитусе медики, приехавшие на вызов, обнаружили тело младенца (2022 года рождения).
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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