По данным портала, пострадавшая все еще находится в больнице.

Департамент полиции информировала, что 5 декабря, в 19.28 ч., в Алитусе, на ул. Пулко, сотрудница (1985 г.р.) ГКП Алитусского округа в рабочее время за рулем собственного автомобиля Toyota Auris сбила на регулируемом светофором пешеходном переходе пешехода (1960 г.р.). Пешеход переходила через дорогу на зеленый свет.

У пострадавшей диагностировали перелом ноги.

Ведется расследование.