В Алитусе около многоквартирного дома обнаружено тело женщины

По предварительным данным, в среду, в 7.40 ч., в Алитусе, на ул. Юргишкю, около многоквартирного дома обнаружено тело женщины (1970 г.р.).

Подозревают, что женщина выпала из окна/балкона квартиры на 10 этаже. Ведется расследование.