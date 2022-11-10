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Полиция информировала, что в Алитусе около многоквартирного дома обнаружено тело женщины.
По предварительным данным, в среду, в 7.40 ч., в Алитусе, на ул. Юргишкю, около многоквартирного дома обнаружено тело женщины (1970 г.р.).
Подозревают, что женщина выпала из окна/балкона квартиры на 10 этаже. Ведется расследование.
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