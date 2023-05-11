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В среду полиция обнаружила тело пропавшего без вести мужчины.
В Алитусе обнаружено тело пропавшего мужчины
© DELFI / Kiril Čachovskij

Полиция информировала, что 10 мая, в 20.15 ч., в Алитусе, на ул. Стотес, в водоеме, было обнаружено тело мужчины (1953 г.р.).

Этого человека разыскивали как пропавшего без вести.

Полиция выражает искренние соболезнования родственникам А.Д.

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