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24 февраля врачи, пожарные-спасатели и полиция выезжали на помощь пострадавшему в гараже мужчине.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, в 14.30 ч. службы спешили в Алитус, на ул. Аудею, где в гараже автомобиль придавил человека.

Пожарные-спасатели подняли автомобиль, но врачи ничем ему уже не могли помочь. Молодой человек был мертв.

Оказывается, о несчастье сообщил отец погибшего, он пришел в гараж и обнаружил сына под машиной. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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