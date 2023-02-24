По предварительным данным, в 14.30 ч. службы спешили в Алитус, на ул. Аудею, где в гараже автомобиль придавил человека.
Пожарные-спасатели подняли автомобиль, но врачи ничем ему уже не могли помочь. Молодой человек был мертв.
Оказывается, о несчастье сообщил отец погибшего, он пришел в гараж и обнаружил сына под машиной. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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