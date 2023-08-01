В Алитусе мужчина напоролся на острый кол забора

В ночь на вторник, в 00.40 ч. врачи Вильнюсской сантаришкской больницы сообщили, что в больнице от полученных травм скончался мужчина 1948 г.р.
Пострадавшего привезли в 23 ч.
Его доставили из Алитуса.
По предварительным данным, пожилой мужчина пострадал, когда перелезал через забор. Острый фрагмент забора проткнул ему подмышку.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Алитусская полиция уточнила, что о пострадавшем им сообщили из Алитусской больницы в 17.45 ч. того же дня. Врачи скорой привезли его в больницу из деревни Нямунайтис. Скорую вызвали соседи.
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