01 августа 2023 г. 09:23

В Алитусе мужчина напоролся на острый кол забора

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Valdas Kopūstas
Врачам не удалось спасти жизнь пострадавшему, он скончался в больнице.

В ночь на вторник, в 00.40 ч. врачи Вильнюсской сантаришкской больницы сообщили, что в больнице от полученных травм скончался мужчина 1948 г.р.

Пострадавшего привезли в 23 ч.

Его доставили из Алитуса.

По предварительным данным, пожилой мужчина пострадал, когда перелезал через забор. Острый фрагмент забора проткнул ему подмышку.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Алитусская полиция уточнила, что о пострадавшем им сообщили из Алитусской больницы в 17.45 ч. того же дня. Врачи скорой привезли его в больницу из деревни Нямунайтис. Скорую вызвали соседи.

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Источник
ru.DELFI.lt
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