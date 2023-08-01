В Алитусе мужчина напоролся на острый кол забора

В ночь на вторник, в 00.40 ч. врачи Вильнюсской сантаришкской больницы сообщили, что в больнице от полученных травм скончался мужчина 1948 г.р.

Пострадавшего привезли в 23 ч.

Его доставили из Алитуса.

По предварительным данным, пожилой мужчина пострадал, когда перелезал через забор. Острый фрагмент забора проткнул ему подмышку.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.