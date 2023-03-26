В Алитусе ДТП совершила нетрезвая бывшая судья

Женщина ранее работала в Алитусском участковом суде.
Представитель ГКП Алитусского округа Кристина Янулявичене подтвердила, что водитель 1960 г.р. была пьяна – 2,05 промилле.
Во время ДТП был поврежден автомобиль, дорожный знак, люди не пострадали.
Бывшая судья не в первый раз села за руль в нетрезвом виде.
24 декабря 2019 года в нетрезвом состоянии (2,44 промилле) она во время ДТП зацепила автомобиль VW Golf.
Декретом президента Литвы Гитанаса Науседы она была уволена с должности судьи за унижение звания судьи. Коллегия судей Каунасского окружного суда решила освободить женщину от уголовной ответственности и передать ее на поруки на год.
На этот раз экс-судье грозит уголовная ответственность.
Женщине вернули права в августе 2021 года.
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