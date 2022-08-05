В Алитусе был убит мужчина

Департамент полиции сообщает, что 4 августа, около 22 ч. в Алитусе, в квартире на ул. Варенос, во время бытового конфликта ножом был ранен мужчина (1974 г.р.).

Пострадавшего доставили в больницу с колотой раной в области живота, пострадавший скончался в больнице в 23.30 ч.

Задержан пьяный (2,19 промилле) подозреваемый (1971 г.р.). Начато расследование.