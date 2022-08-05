aA
Алитусская полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины.
В Алитусе был убит мужчина
© Klaipėdos aps. VPK

Департамент полиции сообщает, что 4 августа, около 22 ч. в Алитусе, в квартире на ул. Варенос, во время бытового конфликта ножом был ранен мужчина (1974 г.р.).

Пострадавшего доставили в больницу с колотой раной в области живота, пострадавший скончался в больнице в 23.30 ч.

Задержан пьяный (2,19 промилле) подозреваемый (1971 г.р.). Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Официально: ждет такой порядок регистрации старых авто, что их в Литве не останется

Сейчас плата за регистрацию автомобилей зависит от...

С наступлением похолодания в Литву снова будут приезжать беженцы из Украины: прежние условия предложить им не сможем

С начала войны в Украине в Литву приехало больше 60 000...

Получившая травму женщина ждала помощи в приемном отделении больницы 9 часов

9 часов – столько времени 91-летняя женщина ждала помощи...

В Вильнюсе археологи нашли гроб с позолоченной саблей царского офицера

Рядом с Дворцом бракосочетаний в Вильнюсе во время...

Коронавирус в Литве: 1373 новых случая и ни одной смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 1373 новых случая...