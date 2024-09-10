В Албании без вести пропал литовский турист

Как сообщили LRT в Министерстве иностранных дел (МИД), первое сообщение о пропавшем литовце в посольство в Греции поступило в воскресенье.

„С момента появления первых сообщений посольство Литовской Республики в Греции активно общается с властями Албании, которые подтвердили поиск литовского гражданина в горных районах. Поисковая операция активна и расширена, чтобы охватить территории Косово и Черногории. Уважая частную жизнь пропавшего человека и его родственников, в настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию“, - прокомментировали порталу в МИД.