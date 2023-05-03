В Акмянском районе упала ветряная электростанция

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2 мая в Акмянском районе, в деревне Лаумену II, упала ветряная электростанция.
Читатель Delfi зафиксировал, что электростанция упала в сторону леса.
Портал tv3.lt сообщает, что люди во время инцидента не пострадали.
Ведется расследование.
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