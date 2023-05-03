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2 мая в Акмянском районе, в деревне Лаумену II, упала ветряная электростанция.
В Акмянском районе упала ветряная электростанция
© DELFI skaitytojas

Читатель Delfi зафиксировал, что электростанция упала в сторону леса.

Портал tv3.lt сообщает, что люди во время инцидента не пострадали.

Ведется расследование.

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